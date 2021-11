Miguel Oliveira: «Sinto-me muito bem e espero que possamos celebrar algo»

A 17.ª prova do Mundial de MotoGP em 2021 corre-se neste fim de semana no Autódromo Internacional do Algarve e Miguel Oliveira assumiu a ambição de alcançar um bom resultado numa pista onde venceu em 2020.

«Estou a sentir-me muito bem, esta vai ser a primeira vez em que posso sentir o público português numa corrida de MotoGP. Espero que gostem, que se divirtam e que, no domingo, possamos celebrar algo», afirmou o piloto de Almada na conferência de imprensa de antevisão da 17.ª e penúltima prova do Mundial.

Miguel Oliveira, recorde-se, venceu em Portimão no ano passado. Em 2021 ganhou na Catalunha, mas está a ter uma segunda metade de temporada aquém das expectativas, não obstante as melhorias notórias na última corrida, na qual caiu quando tinha hipóteses de lutar pelo pódio. No início desta época, o Mundial voltou a passar pelo Algarve, a 18 de abril, prova na qual Oliveira não conseguiu ir além de um 16.º lugar.

«Chegamos aqui com uma mentalidade diferente do início da época. As condições eram diferentes, definitivamente. Agora, mesmo depois de em Misano não ter tido um bom resultado, a ligação com a mota e a sensação foi boa. Amanhã [na sexta-feira] vou partir com este sentimento e acabar em alta as duas últimas corridas», projetou.

«[Um bom resultado] Depende de muitas coisas, toda a gente gosta desta pista e toda a gente anda muito rápido. Durante a corrida, temos de ver qual será uma boa linha e qual o resultado que podemos alcançar», referiu.

O piloto da KTM aproveitou para lançar a temporada de 2022, na qual assume ser preciso melhorar a mota em todos os pontos, mas principalmente no quadro.