Miguel Oliveira vai arrancar da 10.ª posição no Grande Prémio de San Marino, 14.ª prova do Mundial de MotoGP.



Jack Miller vai partir na 'pole position' à frente de Francesco Bagnaia (Ducati) e de Marco Bezzecchi (Ducati), corredores que vão sair no segundo e terceiro lugares, respetivamente.

A corrida vai começar às 13h00 e poderá acompanhá-la, em DIRETO, aqui.