Miguel Oliveira conseguiu neste domingo o melhor resultado da época até ao momento, ao terminar o GP de Espanha no 11.º lugar, numa prova que foi ganha por Jack Miller da Ducati.

O piloto português tinha partido da 16.ª posição na grelha, somando assim mais cinco pontos no Mundial de pilotos, passando a ter nove.

A prova espanhola ficou marcada pelo pesadelo de Fabio Quartararo que, depois de ter conseguido a pole position na véspera, liderou a corrida até às últimas 10 voltas da época, começando depois a cair posição atrás de posição até ficar de fora dos pontos, devido à degradação dos pneus da sua Yamaha, que o fez terminar no 13.º lugar.

Heartbreak and agony for @FabioQ20! 🥺



A victory taken away through no fault of his own 😮#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/s9bY9Pyi4W