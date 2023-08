Miguel Oliveira terminou a sessão de treinos da tarde do Grande Prémio da Grã-Bretanha de MotoGP no 14.º lugar e terá de passar pela primeira fase da qualificação.



O piloto português da Aprilia fez a sua melhor volta em 1.49,665 minutos, 1,482 segundos que a volta mais rápida da sessão protagonizada por Aleix Espargaró (Aprilia).



Jorge Martin (Ducati) ficou no segundo lugar, a 0,671 segundos de Espargaró, enquanto Brad Binder (KTM) fechou no terceiro lugar a 0,715.



Refira-se que sessão ficou marcada pela queda aparatosa de Marco Bezzecchi (Ducati), que chegou a liderar durante largos minutos, e que o deixou a mancar da perna direita.

Esta sessão de treinos, que veio substituir a segunda sessão de treinos livres, é a única que define o apuramento dos 10 mais rápidos diretamente para a segunda fase da qualificação (Q2), no sábado.

Os restantes, grupo no qual se inclui Miguel Oliveira, terão de disputar uma primeira fase, a Q1, que apura os dois mais rápidos para a Q2.