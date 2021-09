Miguel Oliveira foi 14.º classificado no Grande Prémio de Aragão de Moto GP, disputado neste domingo.

O piloto português, que partiu do 18.º lugar, ainda subiu ao 13.º nas primeiras voltas da corrida, mas acabou por fazer grande parte da prova na 14.ª posição, em que acabaria por terminar.

A corrida foi ganha por Francesco Bagnaia, que partiu da pole position viu Marc Márquez seguir no seu encalço e pressionar durante toda a prova. Nas voltas finais, o piloto espanhol tentou por várias vezes a passagem para a frente, mas o italiano conseguiu resistir a tudo e passar a meta em primeiro lugar.

Joan Mir foi terceiro, numa corrida em que o francês Fabio Quartararo, líder do campeonato, terminou em 8.º lugar.

Com estes resultados, o piloto português caiu uma posição no Mundial, para nono, com 87 pontos, enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) permanece na liderança.

FILME DA CORRIDA