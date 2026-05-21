Álex Márquez vai falhar o Grande Prémio da Hungria e da Itália, em MotoGP.

A equipa do piloto espanhol (Gresini) confirmou a ausência de Aléx Márquez, que fraturou a vértebra cervical e a clavícula direita depois de colidir com a traseira da mota de Pedro Acosta durante a prova na Catalunha.

O número 73 já se encontra a recuperar do grave acidente sofrido no último domingo, sendo que, nesse mesmo dia, foi operado à clavícula e na segunda-feira recebeu alta hospitalar, ainda que protegido com um colar cervical.

Aléx Márquez recorreu às redes sociais para agradecer a preocupação e as mensagens de força que recebeu. «Muito obrigado a todos pela preocupação e pelas mensagens de carinho que tenho recebido», escreveu o piloto.

