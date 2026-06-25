Agora sim, é oficial. Francesco Bagnaia vai ser piloto da Aprilia a partir da próxima temporada.

Poucos dias após ter sido confirmada a saída da Ducati, o antigo bi-campeão do mundo de MotoGP recebeu uma boa notícia e vai assim juntar-se a Marco Bezzecchi na equipa italiana.

Através de um comunicado, a Aprilia confirma que o contrato de Bagnaia é válido até 2031.

Confira aqui a grelha para a próxima época:

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