MotoGP
Há 40 min
MotoGP: Aprilia anuncia contratação de Bagnaia para 2027
Piloto italiano deixa a Ducati e junta-se a Marco Bezzecchi na equipa italiana
DIM
Piloto italiano deixa a Ducati e junta-se a Marco Bezzecchi na equipa italiana
DIM
Agora sim, é oficial. Francesco Bagnaia vai ser piloto da Aprilia a partir da próxima temporada.
Poucos dias após ter sido confirmada a saída da Ducati, o antigo bi-campeão do mundo de MotoGP recebeu uma boa notícia e vai assim juntar-se a Marco Bezzecchi na equipa italiana.
Através de um comunicado, a Aprilia confirma que o contrato de Bagnaia é válido até 2031.
Confira aqui a grelha para a próxima época:
Things are starting to come together 👀#MotoGP | #MotoGP27 pic.twitter.com/GDGu8ETVS2— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 25, 2026
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