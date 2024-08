Francesco Bagnaia venceu o Grande Prémio da Áustria e isolou-se na liderança da classificação de pilotos do MotoGP. Por sua vez, Miguel Oliveira acabou no 12.º lugar.



Jorge Martín partiu na «pole position», mas foi de imediato ultrapassado pelo italiano da Ducati que não mais largou a liderança. Além de Bagnaia e Martín, Bastianini completou o pódio da corrida austríaca.



Miguel Oliveira, por seu turno, partiu do 13.º posto, mas perdeu várias posições no arranque da corrida e caiu para o 18.º lugar. A partir daí, o português da Aprilia recuperou lugares e chegou a estar no 11.º lugar embora tenha sido ultrapassado por Pol Espargaró nos instantes finais do Grande Prémio.



Nota ainda para Jack Miller que caiu quando estava no sexto posto.



Miguel Oliveira sma 55 pontos na classificação de pilotos, mantendo-se como 13.ª classificado, numa classificação liderada por Bagnaia.



Classificação final dos 12 primeiros:



1.º Bagnaia

2.º Jorge Martín

3.º Enea Bastianini

4.º Marc Márquez

5.º Binder

6.º Bezzecchi

7.º M. Viñales

8.º Morbidelli

9.º A. Espargaró

10.º Álex Márquez

11.º Pol Espargaró

12.º Miguel Oliveira