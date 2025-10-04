Miguel Oliveira (Yamaha) terminou em décimo lugar a corrida sprint do Grande Prémio da Indonésia.

O piloto português terminou a quase 13 segundos do vencedor, Marco Bezzecchi (Aprilia), sendo que o restante pódio formou-se com os espanhóis Fermin Aldeguer (Ducati) e Raul Fernández (Aprilia). Destaque para o novo recorde do circuito estabelecido pelo italiano, que se tornou o primeiro a rodar dentro do minuto e 28 segundos.

Marc Márquez (Ducati), recém-coroado campeão mundial não foi além da sétima posição, depois de uma qualificação que lhe valeu apenas o nono posto, um lugar à frente de Miguel Oliveira.

Recorde-se que Márquez, já virtual campeão, tem 544 pontos e segue com uma vantagem de 198 para o irmão, Alex Márquez (Ducati), sendo que o colega de equipa, Francesco Bagnaia, é terceiro, a 270 pontos.