Mesmo com a temporada de 2025 ainda a decorrer, a organização da MotoGP revelou o calendário da próxima época, em 2026.

A grande novidade é a entrada no Brasil, que já não estava no calendário desde 2004, e que substitui o grande prémio da Argentina. A prova brasileira será realizada em Goiânia, no estado de Brasília, de 20 a 22 de março de 2026.

Mesmo assim, a prova argentina vai regressar na época seguinte, em 2027, conforme já foi anunciado pela Dorna Sports detentora dos direitos da MotoGP.

Portugal e o circuito de Portimão continuam no calendário do mundial de motociclismo. A prova em território luso vai ser a penúltima do campeonato e está marcada para o fim de semana de 13 a 15 de novembro de 2026.

O campeonato começa no sudeste asiático, com a prova da Tailândia a realizar-se entre 27 de fevereiro e 1 de março de 2026. A última prova do Mundial de motociclismo de 2026 será, como tem sido habitual, em Valência, de 20 a 22 de novembro.

À semelhança da temporada atual, o calendário de 2026 será composto por 22 corridas.