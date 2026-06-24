Oito anos depois, Francesco Bagnaia vai deixar a Ducati.

Através de um comunicado, a equipa italiana confirmou a saída do antigo bi-campeão do mundo de MotoGP, no fim da presente temporada. No dia seguinte à confirmação da permanência de Marc Márquez até 2028, a Ducati informou os fãs da saída de Bagnaia.

«O Pecco (Bagnaia) escreveu alguns dos mais memoráveis capítulos da história da Ducati, ao trazer de volta o título mundial em 2022. Esse triunfo marcou o início da "Era" mais bem-sucedida na classe rainha do motociclismo, com quatro títulos de pilotos, dois deles conquistados pelo Pecco. É um grande profissional e uma excelente pessoa fora das pistas», afirma Claudio Domenicali, CEO da Ducati.

Até ao momento, Pecco Bagnaia deixa a Ducati com 31 vitórias em 138 corridas, assim como 63 pódios e 28 «poles» conquistadas.