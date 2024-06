Francesco Bagnaia (Ducati) venceu o Grande Prémio de Itália, em MotoGP.

Nas 24 voltas ao circuito de Mugello, o piloto da casa (partiu do quinto lugar) conseguiu conter os ataques de Jorge Martín, que na última volta se deixou ultrapassar por Enea Bastianini. Este foi o «top-3» da sétima corrida do Mundial, sendo que quatro delas foram ganhas pelo bicampeão em título.

Miguel Oliveira arrancou da 11.ª posição da grelha e um mau arranque acabou por custar três posições ao português. O piloto da Aprilia esteve quase sempre em modo de recuperação e aproveitou alguns desaires dos adversários para subir um lugar, só que até final, um erro trouxe o «falcão» até à 14.ª posição, aquela em que terminou este Grande Prémio.

Para os pilotos, segue-se praticamente um mês de descanso, antes da oitava corrida do Mundial, que leva as equipas até aos Países Baixos. No circuito de Assen, a prova vai decorrer entre os dias 28 e 30 de junho.

Classificação no final deste Grande Prémio:

1- Francesco Bagnaia

2- Enea Bastianini

3- Jorge Martín

4- Marc Márquez

5- Pedro Acosta

6- Franco Morbidelli

7- Di Giannantonio

8- Maverick Viñales

9- Alex Márquez

10- Brad Binder

...

14- Miguel Oliveira

