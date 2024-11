Francesco Bangaia (Ducati) venceu este sábado a corrida sprint do Grande Prémio Solidário de Barcelona, em MotoGP.

O piloto italiano foi o mais rápido nas 12 voltas da versão "curta" da corrida de Barcelona e adiou a entrega do Título Mundial de Pilotos. Vai ser preciso esperar pela prova principal, este domingo, para se encontrar o Campeão do Mundo.

Bagnaia, que partiu da pole position, dominou toda a prova e Jorge Martín (Ducati), atual líder da classificação não foi além de um terceiro lugar. Os dois pilotos ficam agora separados por apenas 19 pontos à partida para a última corrida do ano.

Miguel Oliveira, no regresso à pista depois de ter falhado os últimos quatro Grandes Prémios, partiu do 14.º lugar da grelha mas acabou por terminar no 18.º posto da classificação.

Os pilotos preparam agora a corrida deste domingo, que irá coroar o próximo Campeão do Mundo de MotoGP. Francesco Bagnaia ou Jorge Martín, um dos dois será o grande vencedor.

