MotoGP: Jorge Martín conquista a primeira vitória do ano em França
Espanhol da Aprilia encurta a diferença para o líder do Mundial, o italiano Bezzecchi
O espanhol Jorge Martín venceu o Grande Prémio de França, em Le Mans, encurtando a diferença para o líder do Mundial, o italiano Bezzecchi (Aprilia). Neste domingo, na quinta corrida do ano, Martín – também da Aprilia – cortou a meta no primeiro lugar, com 0.477 segundos de vantagem sobre Bezzecchi.
A fechar o pódio surgiu o japonês Ogura, piloto da Trackhouse, a 0.874 segundos de Jorge Martín.
Esta foi a primeira vitória de Jorge Martín nesta edição do Mundial de MotoGP, reforçando o segundo lugar da classificação geral e atingindo os 127 pontos, a um de Bezzecchi. No pódio continua o italiano Di Giannantonio (Pertamina VR46), com 84 pontos, um de vantagem sobre o espanhol Pedro Acosta (Red Bull).
No Grande Prémio francês, o italiano foi quarto classificado, enquanto o espanhol terminou no quinto posto.
A caravana do MotoGP continua na Europa e segue para a Catalunha, para a corrida “sprint” de sábado (14h) e para o Grande Prémio de domingo (13h).