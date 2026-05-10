O espanhol Jorge Martín venceu o Grande Prémio de França, em Le Mans, encurtando a diferença para o líder do Mundial, o italiano Bezzecchi (Aprilia). Neste domingo, na quinta corrida do ano, Martín – também da Aprilia – cortou a meta no primeiro lugar, com 0.477 segundos de vantagem sobre Bezzecchi.

A fechar o pódio surgiu o japonês Ogura, piloto da Trackhouse, a 0.874 segundos de Jorge Martín.

 

 

 

 

Esta foi a primeira vitória de Jorge Martín nesta edição do Mundial de MotoGP, reforçando o segundo lugar da classificação geral e atingindo os 127 pontos, a um de Bezzecchi. No pódio continua o italiano Di Giannantonio (Pertamina VR46), com 84 pontos, um de vantagem sobre o espanhol Pedro Acosta (Red Bull).

No Grande Prémio francês, o italiano foi quarto classificado, enquanto o espanhol terminou no quinto posto.

 

A caravana do MotoGP continua na Europa e segue para a Catalunha, para a corrida “sprint” de sábado (14h) e para o Grande Prémio de domingo (13h).

RELACIONADOS
Hóquei: Benfica derrotado na final da Liga dos Campeões feminina
Ciclismo: Adam Yates sofre concussão e Emirates perde o líder no Giro
VÍDEO: Thunder fazem 3-0 contra os Lakers, «Cavs» travam Pistons