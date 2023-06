Jorge Martin venceu a corrida sprint no Grande Prémio da Alemanha de MotoGP.



Bagnaia e Jack Miller partilharam a liderança da corrida nas três primeiros voltas, mas depois o espanhol ultrapassou ambos de uma só vez e não mais largou a primeira posição. O piloto da Ducati esteve imparável e terminou com mais dois segundos de vantagem do que o atual campeão mundial.



Por sua vez, Miguel Oliveira começou mal a corrida sprint e caiu do 16.º para o 19.º lugar. Ainda assim, o piloto português conseguiu recuperar e terminou a prova no 16.º lugar, precisamente a posição da qual tinha arrancado.



Nota ainda para as desistências Jonas Folger logo nas primeiras voltas e de Viñales. A luta mais acesa foi pelo quarto, quinto e sexto lugares com Zarco a dar um toque na mota de Brad Binder e a ultrapassá-lo. Luca Marini conseguiu, por seu turno, defender o quarto posto.