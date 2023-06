Jorge Martín foi o vencedor do Grande Prémio da Alemanha enquanto Miguel Oliveira ficou no 10.º lugar.



À quarta volta, o espanhol saltou para a frente da corrida e segurou a posição até à entrada para as dez voltas finais quando foi ultrapassado por Bagnaia. O campeão mundial viu Martín «roubar-lhe» o primeiro lugar quando estavam cumpridas 24 voltas.



A partir daí, os dois travaram uma enorme luta com o piloto da Pramac Racing a defender-se com unhas e dentes dos ataques do italiano. À entrada para a última volta, Bagnaia tocou na mota de Martín e isso foi o suficiente para perder terreno. Dessa forma, o espanhol repetiu a vitória do dia anterior e tornou-se no segundo piloto a ganhar a corrida sprint e o Grande Prémio.

Contact ahead of the last lap! 🥵



This battle is just 🔥#GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/X82kCE9Lum — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 18, 2023



Por sua vez, Miguel Oliveira partiu da 16.ª posição e rapidamente saltou para o 13.º posto. A pouco e pouco, o piloto da RNF Aprilia foi subindo na classificação, beneficiou das desistências de Viñales (problemas no motor) e de Brad Binder (despistou-se), e ultrapassou Espargaró.



A classificação final do Grande Prémio da Alemanha:



1.º Martín

2.º Bagnaia

3.º Zarco

4.º Bezzecchi

5.º Marini

6..º Jack Miller

7.º A. Márquez

8.º Bastianini

9.º Di Giannatonio

10.º Miguel Oliveira

11.º A. Fernández

12.º Morbidelli

13.º Quartararo

14.º Nakagami

15.º R. Fernández

16.º Espargaró

17.º Folger