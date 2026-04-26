VÍDEO: Marc Márquez cai e o irmão Alex vence em Jerez de la Frontera
Marco Bezzecchi terminou no segundo lugar e reforça liderança na geral do MotoGP
Álex Márquez venceu o Grande Prémio de Espanha em MotoGP, beneficiando de uma aparatosa queda do irmão Marc, para ser o primeiro a cortar a meta em Jerez de la Frontera, mas o grande vencedor deste quarto episódio do Mundial, acaba por ser o italiano Marco Bezzecchi que, com o segundo lugar, acaba por reforçar a sua posição de liderança na classificação geral
Alex Márquez, que tinha partido da quinta posição da grelha, bateu Bezzecchi por 1,903 segundos, com o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) a ficar na terceira posição do pódio, a 5,796.
Quem arrancou melhor até foi o irmão Marc Márquez (Ducati), que aproveitou a pole position para se manter na frente durante toda a primeira volta, pondo fim a 121 voltas consecutivas lideradas por Bezzecchi, que vinha de cinco vitórias consecutivas.
Mesmo sem chuva, ao contrário do que aconteceu na véspera, na corrida sprint, Marc Márquez acabou por sofrer uma aparatosa queda na curva 11, logo na segunda volta, quando já tinha sido ultrapassado pelo irmão Alex, que rapidamente cavou uma distância segura para Bezzecchi.
Pelo caminho ficava, também, a outra Ducati, do italiano Francesco Bagnaia, mas devido a problemas mecânicos.
O espanhol Jorge Martín (Aprilia), que já chegou a liderar o campeonato, nunca encontrou o melhor ritmo este fim de semana e fechou a corrida principal na quarta posição, a 9,229 segundos do vencedor, e permitiu que Bezzecchi reforçasse o primeiro lugar do Mundial.
O japonês Ai Ogura (Aprilia) fechou o top 5, a 9,891.
Com estes resultados, Marco Bezzecchi, que foi batido pela primeira vez esta temporada, chegou aos 101 pontos, mais 11 do que Jorge Martín, que é segundo.
«Lutámos contra dificuldades ao longo de todo o fim de semana. O Alex foi mais rápido do que eu e mereceu vencer», sublinhou o italiano.
A próxima ronda será o Grande Prémio de França, em Le Mans, a disputar de 8 a 10 de maio.
🤩@alexmarquez73 clinches victory in front his home crowd ahead of Bezzecchi and @fabiodiggia49 #SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/deednU79Tu— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 26, 2026