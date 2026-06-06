MotoGP: Marc Márquez domina corrida Sprint na Hungria
Piloto da Ducati venceu de ponta a ponta em Balaton Park
Piloto da Ducati venceu de ponta a ponta em Balaton Park
Marc Márquez voltou a não dar hipóteses à concorrência e venceu este sábado a corrida Sprint do Grande Prémio da Hungria de MotoGP, disputada no circuito de Balaton Park.
O piloto espanhol da Ducati partiu da pole position e liderou todas as voltas da prova, controlando sempre a vantagem sobre os adversários para somar mais uma vitória.
Atrás de Márquez terminou Pedro Acosta, da KTM, que assegurou o segundo lugar, enquanto Marco Bezzecchi, em Aprilia, fechou o pódio após recuperar posições logo nas primeiras voltas.
Durante a prova, Bezzecchi consolidou o terceiro lugar perante a pressão de vários perseguidores, enquanto Márquez geria a corrida sem sobressaltos na frente. Nas últimas voltas, Pedro Acosta também segurou confortavelmente o segundo posto.
Na classificação mundial de pilotos, é Bezzecchi quem continua na liderança com 180 pontos, mais 20 que Jorge Martín e 46 que o italiano Giannantonio.
A corrida principal do Grande Prémio da Hungria realiza-se este domingo, novamente em Balaton Park, às 13h.