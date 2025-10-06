MotoGP: Marc Márquez falha Austrália e Malásia devido a lesão
Campeão do mundo recupera de uma «pequena fratura» no ombro direito
Marc Márquez vai falhar a participação nos Grandes Prémios da Austrália e da Malásia, em MotoGP.
O recém-coroado campeão do Mundo sofreu uma fratura no ombro direito e os médios do Hospital Internacional Ruber, em Madrid, optaram por «traçar um plano de tratamento conservador», como explica o comunicado feito esta segunda-feira. Marc Márquez vai realizar exames médicos semanais e apenas o progresso da lesão ditará quando regressa às pistas.
«Felizmente, a lesão não é grave. É importante respeitar o programa de recuperação e o meu objetivo é regressar à competição antes do fim da temporada. Não quero apressar nada. Os objetivos pessoais e coletivos foram atingidos, então a prioridade é recuperar e regressar a 100 por cento», afirmou.
🚨 @marcmarquez93 to miss both #AustralianGP & #MalaysianGP to focus on right shoulder injury recovery 💪— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 6, 2025
Join us in wishing a speedy recovery to the 2025 #MotoGP World Champion❤️ pic.twitter.com/NvCifi0wej