Marc Márquez vai falhar a participação nos Grandes Prémios da Austrália e da Malásia, em MotoGP.

O recém-coroado campeão do Mundo sofreu uma fratura no ombro direito e os médios do Hospital Internacional Ruber, em Madrid, optaram por «traçar um plano de tratamento conservador», como explica o comunicado feito esta segunda-feira. Marc Márquez vai realizar exames médicos semanais e apenas o progresso da lesão ditará quando regressa às pistas.

«Felizmente, a lesão não é grave. É importante respeitar o programa de recuperação e o meu objetivo é regressar à competição antes do fim da temporada. Não quero apressar nada. Os objetivos pessoais e coletivos foram atingidos, então a prioridade é recuperar e regressar a 100 por cento», afirmou.