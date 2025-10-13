Marc Márquez foi submetido, esta segunda-feira, a uma nova cirurgia ao ombro direito.

Através de um comunicado, a Ducati informou os adeptos sobre o estado de saúde do piloto espanhol, que sofreu uma lesão durante o Grande Prémio da Indonésia de MotoGP, e o tratamento adotado inicialmente não teve o resultado esperado.

«Após uma nova avaliação médica, realizada sete dias depois do diagnóstico inicial, a equipa responsável conclui que a fratura do coracóide e a lesão nos ligamentos não estavam a apresentar sinais suficientes de estabilização, mesmo após uma semana de imobilização», esclareceu a equipa.

«Dado o risco de instabilidade residual, decidiu-se seguir em frente com a estabilização cirúrgica e reparar os ligamentos acromioclaviculares», pode ainda ler-se.

A equipa não revelou o tempo previsto de recuperação, no entanto com Marc Márquez a ser baixa nas próximas semanas, a Ducati anunciou na passada sexta-feira que Michele Pirro será o substituto do espanhol nas próximas corridas.