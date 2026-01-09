Marc Márquez regressou às pistas, esta sexta-feira, numa jornada de treinos privados que juntou diversos pilotos no circuito de Guadassuar, em Valência.

O piloto espanhol não subia a uma moto há quase 100 dias, depois da queda que sofreu no Grande Prémio da Indonésia e que o obrigou a uma longa paragem, devido a uma lesão no ombro direito. Além de Marc Márquez, também estiveram em pista outros pilotos, como Álex Márquez, Maverick Viñales ou Michele Pirro.

A temporada de 2026 tem início oficial marcado para 27 e 28 de fevereiro (treinos livres, qualificação e sprint), assim como 1 de março, dia em que acontece a corrida principal do Grande Prémio da Tailândia.

Recorde-se que Marc Márquez conquistou, na última temporada, o sétimo título de campeão mundial de MotoGP, depois das vitórias em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.