MotoGP: Marc Márquez regressa à pista em treinos privados em Valência
Piloto espanhol sofreu lesão no ombro direito após queda no Grande Prémio da Indonésia de 2025
Piloto espanhol sofreu lesão no ombro direito após queda no Grande Prémio da Indonésia de 2025
Marc Márquez regressou às pistas, esta sexta-feira, numa jornada de treinos privados que juntou diversos pilotos no circuito de Guadassuar, em Valência.
O piloto espanhol não subia a uma moto há quase 100 dias, depois da queda que sofreu no Grande Prémio da Indonésia e que o obrigou a uma longa paragem, devido a uma lesão no ombro direito. Além de Marc Márquez, também estiveram em pista outros pilotos, como Álex Márquez, Maverick Viñales ou Michele Pirro.
A temporada de 2026 tem início oficial marcado para 27 e 28 de fevereiro (treinos livres, qualificação e sprint), assim como 1 de março, dia em que acontece a corrida principal do Grande Prémio da Tailândia.
Recorde-se que Marc Márquez conquistou, na última temporada, o sétimo título de campeão mundial de MotoGP, depois das vitórias em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019.