Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio do Qatar, em Moto GP, regressando assim à liderança do mundial de pilotos.

A prova deste sábado voltou a não contar com o português Miguel Oliveira, que continua a recuperar de lesão, e teve o espanhol novamente como figura central. Márquez arrancou da «pole», nunca perdeu a liderança da prova, e terminou à frente do irmão, Alex Márquez (Ducati) e de Franco Morbidelli (Ducati).

Com este resultado, Marc Márquez soma agora 98 pontos, tem mais dois do que Alex Márquez e 21 de vantagem sobre o bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia.

Este domingo acontece a corrida principal deste Grande Prémio do Qatar, que tem início marcado para as 18h (horas de Lisboa).