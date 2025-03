O espanhol Marc Marquéz (Ducati) dominou no Grande Prémio da Argentina, replicando a corrida sprint de sábado. Na tarde deste domingo, em Termas de Rio Hondo, Marc Marquéz voltou a resistir aos ataques do irmão Álex Márquez (Gresini) e repetiu o resultado na Tailândia, há duas semanas.

Marc cortou a meta com vantagem de 1.362 segundos para Álex, e de 4.695 segundos para o italiano Franco Morbidelli (Pertamina Enduro). De referir que este piloto não celebrava um pódio desde 2021.

The third rider with the most wins across all classes equalling #MotoGPLegend Angel Nieto 🏆

Take a bow, @marcmarquez93 🫡#MotoGP pic.twitter.com/I1JQYKvsQ4 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 16, 2025

Do top-10 constam também Bagnaia (Ducati), Di Giannantonio (Pertamina Enduro), Zarco (Honda), Binder (KTM), Ogura (Trackhouse), Acosta (KTM) e Joan Mir (Honda).

Feitas as contas, ao cabo de duas corridas, Marc Marquéz lidera – naturalmente – o Mundial de MotoGP, com 74 pontos, mais 16 face a Álex Márquez. A fechar o pódio surge o italiano Bagnaia, com 43 pontos.

Quanto a Miguel Oliveira – de fora do Grande Prémio da Argentina por lesão – ocupa o 19.º lugar, com dois pontos. De recordar que o Mundial de MotoGP conta com 22 participantes.

Dentro de duas semanas, o Mundial estaciona no Texas, nos Estados Unidos, entre 28 e 31 de março.