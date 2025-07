Marc Márquez (Ducati) voltou a não dar qualquer hipótese à concorrência e fez o pleno na Alemanha, ao vencer a corrida deste domingo.

Após ter triunfado também na «sprint», o piloto espanhol partiu da pole e de lá não mais saiu. Álex Márquez (Ducati) terminou no segundo posto, à frente de Francesco Bagnaia (Ducati).

Assista ao momento da vitória de Marc Márquez:

Miguel Oliveira tinha partido da 14.ª posição da grelha, mas uma nova queda, quando decorria a quarta volta, no circuito de Sachsenring acabou com as esperanças do piloto português.

A prova ficou ainda marcada pelo abandono de mais sete pilotos: Joan Mir, Ai Ogura, Marco Bezzecchi, Lorenzo Savadori, Di Giannantonio, Johann Zarco e Pedro Acosta.

Esta é a sétima vitória de Marc Márquez, esta temporada, e a quarta de forma consecutiva, depois dos triunfos em Aragão, Itália e Países Baixos. O espanhol soma agora 344 pontos e é cada vez mais líder do mundial de pilotos, à frente de Álex Márquez (261 pontos) e Francesco Bagnaia (197 pontos).

Segue-se o Grande Prémio da Chéquia, que decorre entre os dias 18 e 20 de julho.