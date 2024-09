Enea Bastianini, da Ducati, triunfou, na tarde deste domingo, no Grande Prémio de Emilia-Romagna, em Itália, o último antes do ciclo asiático do Mundial.

Depois de o bicampeão Pecco Bagnaia acumular «pole» e corrida «sprint», Jorge Martín (Prima) isolou-se na frente durante a maioria da corrida e aproveitou a queda do «rival» para ampliar a diferença na liderança da classificação geral.

Quanto a Miguel Oliveira, o piloto português – ainda na Trackhouse – partiu do 12.º posto e beneficiou de várias quedas para subir à 10.ª posição.

Recorde, aqui, o desenrolar da corrida em asfalto italiano, com os vídeos dos momentos decisivos.

Na centésima corrida no MotoGP, Pecco Bagnaia fazia planos para «assaltar» a liderança de Martín e, assim, patrocinar a centésima vitória da Ducati.

Todavia, as primeiras voltas desfizeram as dúvidas quanto ao melhor arranque. Por isso, o líder do Mundial assumiu a dianteira do pelotão, ao cabo de cinco voltas. Em simultâneo, o espanhol da Prima acumulou alguns dos melhores tempos no circuito Misano.

Em todo o caso, Bagnaia – que chegou a ser terceiro – não desarmou na disputa pelo triunfo. Entre os «colossos» estava o italiano Bastianini.

Entretanto, ao fundo, Miguel Oliveira beneficiou das quedas de Pedro Acosta e de Brad Binder para alcançar o 11.º lugar, posição que conseguiu na corrida «sprint», no sábado. Mas, o português ainda beneficiaria de outra queda.

De regresso à frente, um azar na curva 8 atirou Bagnaia para fora de pista. Assim, quando a diferença na classificação geral se estimava aumentar de quatro para 13 pontos, o italiano passou a ver o «rival» a 24.

Na derradeira volta, Bastianini atenuou o amargo de boca da Ducati, ultrapassando Jorge Martín. O espanhol, por sua vez, perdeu-se entre protestos e «ofereceu» a vitória ao italiano.

O pódio da corrida ficou completo com Marc Márquez, espanhol da Gresini.

Quanto a Miguel Oliveira, o português terminou no 10.º posto.

Desta forma, a Ducati atingiu os 100 triunfos no MotoGP e arrecadou o sexto título nos construtores. Todavia, complicaram-se as contas no Mundial de pilotos, uma vez que Jorge Martín totaliza 341 pontos, mais 24 face a Pecco Bagnaia.

A fechar o pódio está Bastianini, com 282 pontos, mais um face a Marc Márquez.

No 14.º posto da geral está Miguel Oliveira, com 71 pontos, a dois do francês Quartararo (Monster) e a 31 de Morbidelli (Prima).

O Mundial de MotoGP regressará na sexta-feira, na Indonésia, para o 15.º Grande Prémio de 2024. Depois, os pilotos visitarão Japão, Austrália, Tailândia e Malásia. A derradeira corrida acontecerá em Valência, entre 15 e 17 de novembro.