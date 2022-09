Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na na nona posição a única sessão de treinos livres do Grande Prémio do Japão de MotoGP.



O piloto português completou a sua melhor volta já no final da sessão, rodando em 1.44,743 minutos, terminando apenas a 0,234 segundos de Jack Miller (Ducati), o mais rápido em pista.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,028 segundos do ainda companheiro de equipa, com o campeão Fábio Quartararo (Yamaha) em terceiro, a 0,049 segundos de Miller, apesar de rodar com uma proteção especial no peito fruto dos ferimentos sofridos no domingo, com a queda provocada pelo espanhol Marc Márquez (Honda) no GP de Aragão.

Os dez mais rápidos desta sessão única de 1h15 ficaram separados por apenas 0,288 segundos e os 15 primeiros cabem exatamente em meio segundo de diferença, numa das sessões mais competitivas da temporada.

A organização decidiu que esta sexta-feira haveria apenas uma sessão de treinos livres, mais longa, para prevenir eventuais problemas logísticos no transporte de material desde Aragão, onde no domingo se realizou a 15.ª ronda da temporada.

Com previsões meteorológicas a apontarem para a queda de chuva no sábado, a probabilidade de os pilotos melhorarem os seus tempos nos treinos livres de amanhã reduz-se substancialmente, pelo que Miguel Oliveira está em boa posição para garantir a passagem direta à segunda fase da qualificação (Q2).

No sábado realizam-se mais duas sessões de treinos livres (FP2 e FP3) e as duas sessões de qualificação (Q1 e Q2), tendo caído a habitual quarta sessão, que por norma decorre antes da qualificação.

O GP do Japão de MotoGP é a 16.ª ronda da temporada, das 20 previstas.

Fábio Quartararo chega na liderança do campeonato, com 211 pontos, mais 10 do que Francesco Bagnaia, que é segundo. Miguel Oliveira é 11.º, com 95.