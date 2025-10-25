MotoGP: Miguel Oliveira arranca mal, cai e desiste do sprint na Malásia
Francesco Bagnaia foi o mais rápido, com Alex Márquez a selar o segundo lugar do Mundial
Miguel Oliveira (Yamaha) desistiu da corrida sprint do Grande Prémio da Malásia, a 20.ª ronda do Mundial de MotoGP. O português arrancou da 16.ª posição da grelha de partida, mas baixou ao 20.º posto. Quando caiu, na sexta volta, era 18.º. Assim, na classificação geral, Miguel Oliveira mantém o 20.º lugar, com 36 pontos.
O sprint foi ganho pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que bateu o espanhol Alex Márquez (Ducati) por 2,259 segundos, com o também espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) na terceira posição, a 3,138.
Ainda assim, Alex Márquez assegurou o segundo lugar do Mundial, atrás do irmão Marc Márquez (Ducati), consagrado campeão no Japão. O espanhol falhou esta ronda juntamente com os compatriotas Jorge Martin (Aprilia) e Maverick Viñales (KTM), todos por lesão.
Por sua vez, Fermin Aldeguer garantiu o título de “rookie” do ano, correspondendo ao melhor piloto estreante.
Este domingo, pelas 7 horas, disputa-se a corrida principal que antecede o GP de Portugal, de 7 a 9 de novembro.