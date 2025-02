Miguel Oliveira terminou o primeiro dia de testes de pré-temporada na 17.ª posição e a mais de um segundo do melhor tempo, conseguido por Marc Márquez.

Na Tailândia, o piloto da Prima Pramac Yamaha completou 41 voltas ao circuito de Burirama e garantiu um tempo de 1m30s738, ficando ligeiramente atrás de Jack Miller, o melhor entre as Yamahas.

Esta quinta-feira, as equipas regressam ao circuito para o último dia de testes, antes do arranque da temporada, a 28 de fevereiro, precisamente na Tailândia.

