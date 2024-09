Miguel Oliveira terminou no 14.º lugar os treinos livres e falhou assim o acesso à Q2 no Grande Prémio de São Marino em MotoGP.

Com um tempo de 1m31,724s, o piloto português ficou a pouco mais de um segundo do melhor registo, conseguido pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati). A segunda melhor marca pertenceu ao espanhol Marc Márquez (Ducati) e do compatriota Jorge Martin (Ducati).

Este sábado, os pilotos realizam a terceira sessão de treinos livres, seguida das duas fases de qualificação e da corrida sprint. Recorde-se que Jorge Martin lidera o mundial de pilotos, com 299 pontos. Miguel Oliveira ocupa a 13.ª posição, com 60 pontos.

Veja aqui a classificação completa nos treinos livres: