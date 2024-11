Miguel Oliveira falhou o acesso à Q2, na sessão de qualificação deste sábado e vai partir da 14.ª posição, para o Grande Prémio de Barcelona.

A apenas um dia de cumprir a última corrida ao serviço da Trackhouse Racing, o português ficou a poucas centésimas de marcar presença na Q1, mas não conseguiu superar Morbidelli e Quartararo, os mais rápidos na primeira sessão.

Ora, a «pole» acabou por ir para o bicampeão do mundo, Francesco Bagnaia, que este domingo pode carimbar o terceiro título consecutivo, numa luta que promete ser até ao fim, contra Jorge Martín (4.º na qualificação).

P1 for the reigning World Champ 🔥

P4 for the #MotoGP standings leader 👀



This is the grid for the #TissotSprint where #TheRematch will be ON! ⚔️#SolidarityGP 🏁 | #RacingForValencia pic.twitter.com/r9bftLASQG