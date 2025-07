Miguel Oliveira terminou a qualificação para o Grande Prémio da Chéquia na 17.ª posição e é de lá que vai sair para a corrida deste domingo.

Após ter falhado a passagem à Q2, o piloto português completou sete voltas no circuito de Brno e terminou a quase um segundo do melhor tempo, conseguido pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati). Esta foi, de resto, a primeira «pole» na temporada para o bicampeão do mundo, que terá a companhia de Marc Márquez (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) na primeira linha da grelha.

Destaque também para o 12.º tempo de Jorge Martín, que regressou esta sexta-feira às pistas, após três meses de ausência face a uma lesão sofrida no Grande Prémio do Qatar.

From Q1 to POLE! An incredible change of events sees @PeccoBagnaia prevail in qualifying as @marcmarquez93 crashes out🤯#CzechGP 🇨🇿 pic.twitter.com/njET9OVSVR — MotoGP™🏁 (@MotoGP) July 19, 2025

Ainda este sábado, os pilotos realizam a corrida sprint, antes de voltarem à pista para a prova de domingo, sendo que a grelha de partida para ambas é a mesma.