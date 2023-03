O presidente da Dorna, entidade que gere os direitos comerciais do MotoGP, deixou no ar a hipótese de Portimão ser riscado do calendário do próximo ano.

«A menos que o estado das escapatórias de gravilha sejam seja completamente mudado, não teremos MotoGP aqui no próximo ano. Isso é claro», disse Carmelo Ezpeleta em declarações à Speedweek.

«Na situação atual, que provocou muitas vítimas, Portimão não vai estar no calendário em 2024. Temos pedidos suficientes de outros países e pistas. Deixei-o bastante claro aos portugueses. Sem as escapatórias de gravilha em conformidade com as regras, o autódromo não vai ser ter a homologação de grau A em 2024, por isso não pode ser incluído no calendário», explicou.

Logo após os treinos de sexta-feira em Portimão, vários pilotos, entre os quais o campeão mundial da classe rainha Pecco Bagnaia, queixaram-se da dimensão excessiva dos pedaços de gravilha que, alegam, coloca em causa a integridade física dos atletas e danifica as motas mesmo em caso de quedas sem aparentes grandes consequências.