MotoGP: Ogura vence nos Países Baixos, Jorge Martín assume a liderança
Fim de semana muito produtivo para Trackhouse e Aprilia
Fim de semana muito produtivo para Trackhouse e Aprilia
O japonês Ai Ogura, piloto da Trackhouse, conquistou o Grande Prémio dos Países Baixos, disputado em Assen na tarde deste domingo. O nipónico cortou a meta ao cabo de 40:21.905 minutos, seguido pelos espanhóis Raúl Fernández (Trackhouse) e Jorge Martín (Aprilia).
No sábado, Fernández venceu o sprint, enquanto Ogura foi segundo colocado.
The most AI-mazing day for Ogura at the Cathedral as he takes his maiden #MotoGP win 🤩@25RaulFernandez & new Championship leader @88jorgemartin complete the podium #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/cvKgaHwqP7— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026
Feitas as contas à classificação geral, Jorge Martín subiu à liderança, com 193 pontos, sete sobre o italiano Bezzecchi (Aprilia). A fechar o pódio surge outro italiano, Di Giannantonio, piloto da VR46 que acumula 177 pontos.
O fim de semana produtivo nos Países Baixos permitiu a Ogura subir ao quarto posto, com 168 pontos, 15 sobre o campeão em título – Marc Márquez (Ducati).
A caravana do MotoGP prossegue para a Alemanha, onde vai decorrer o próximo Grande Prémio, a 12 de julho.
NEW CHAMPIONSHIP LEADER ALERT 🚨#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/XqB5DLu1w1— MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 28, 2026