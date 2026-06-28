O japonês Ai Ogura, piloto da Trackhouse, conquistou o Grande Prémio dos Países Baixos, disputado em Assen na tarde deste domingo. O nipónico cortou a meta ao cabo de 40:21.905 minutos, seguido pelos espanhóis Raúl Fernández (Trackhouse) e Jorge Martín (Aprilia).

No sábado, Fernández venceu o sprint, enquanto Ogura foi segundo colocado.

 

Feitas as contas à classificação geral, Jorge Martín subiu à liderança, com 193 pontos, sete sobre o italiano Bezzecchi (Aprilia). A fechar o pódio surge outro italiano, Di Giannantonio, piloto da VR46 que acumula 177 pontos.

O fim de semana produtivo nos Países Baixos permitiu a Ogura subir ao quarto posto, com 168 pontos, 15 sobre o campeão em título – Marc Márquez (Ducati).

A caravana do MotoGP prossegue para a Alemanha, onde vai decorrer o próximo Grande Prémio, a 12 de julho.

 

RELACIONADOS
MotoGP: Raúl Fernández vence corrida sprint nos Países Baixos
Fórmula 1: Russell rouba pole a Leclerc, Verstappen despista-se a fechar a Q3