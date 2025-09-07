MotoGP: Miguel Oliveira alcança o melhor resultado da temporada
Piloto português chegou no nono lugar no GP da Catalunha, Álex Márquez passou na meta à frente do irmão Marc e venceu pela segunda vez na carreira
Álex Márquez venceu o Grande Prémio da Catalunha e alcançou apenas o segundo triunfo na carreira na divisão máxima do motociclismo.
O piloto espanhol partiu da pole position e logo na primeira volta perdeu a primeira posição para o irmão Marc, líder da classificação do Mundial de pilotos.
No entanto, na quarta volta Álex voltou ao primeiro posto e daí nunca mais saiu, terminando na frente de uma corrida pela segunda vez na carreira. O irmão Marc terminou no segundo lugar, Bastianini fechou o pódio.
Miguel Oliveira partiu da 16.ª posição e foi ganhando alguns lugares, muito por culpa de algumas quedas, nomeadamente, de Di Giannantonio e Bezzechi. A corrida decorreu de feição ao português e terminou no nono lugar da classificação, a melhor desta temporada.
Apesar do segundo Marc Márquez lidera a classificação do mundial de pilotos com 487 pontos, mais 182 que Álex Márquez. Miguel Oliveira conquistou sete pontos de uma só vez e está na 21.ª posição com 17 pontos.
(Artigo atualizado às 14h07)