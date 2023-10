Miguel Oliveira (Aprilia) apurou-se diretamente para a segunda fase de qualificação (Q2) do Grande Prémio da Indonésia de MotoGP após ter terminado em sétimo nos treinos cronometrados.



O piloto português fechou a sessão com o tempo de 1.31,199 minutos, a 0,725 segundos de Aleix Espagaró (Aprilia), o mais rápido em pista. Viñales (Aprilia) foi o segundo classificado seguido por Marco Bezzechi (Ducatti).

Miguel Oliveira, que venceu a prova disputada no circuito de Lombrok em 2022, tinha sido o 19.º no primeiro treino livre do dia.

No sábado, disputa-se mais uma sessão de treinos livres, as duas fases da qualificação e a corrida sprint.