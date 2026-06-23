Marc Márquez vai representar as cores da Ducati, pelo menos, até 2028.

A equipa italiana confirmou a renovação do Campeão do Mundo de MotoGP, que no ano de estreia com a equipa principal da Ducati somou 11 vitórias em Grandes Prémios e 14 em corridas «sprint».

«Sou "vermelho". Estou muito feliz com este novo acordo e por continuar a fazer parte da família. Quando decidi entrar para a Ducati, estava convencido de que era o projeto mais competitivo. Amo este desporto e quero alcançar objetivos ainda mais ambiciosos. Estou convencido de que este é o lugar certo para fazer isso», afirma.

Recorde-se que Marc Márquez tem no palmarés sete Campeonatos do Mundo de pilotos, seis deles conquistados pela Honda.

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