OFICIAL: Marc Márquez renova com a Ducati até 2028
Piloto espanhol sagrou-se Campeão do Mundo pela equipa italiana na última temporada
Piloto espanhol sagrou-se Campeão do Mundo pela equipa italiana na última temporada
Marc Márquez vai representar as cores da Ducati, pelo menos, até 2028.
A equipa italiana confirmou a renovação do Campeão do Mundo de MotoGP, que no ano de estreia com a equipa principal da Ducati somou 11 vitórias em Grandes Prémios e 14 em corridas «sprint».
«Sou "vermelho". Estou muito feliz com este novo acordo e por continuar a fazer parte da família. Quando decidi entrar para a Ducati, estava convencido de que era o projeto mais competitivo. Amo este desporto e quero alcançar objetivos ainda mais ambiciosos. Estou convencido de que este é o lugar certo para fazer isso», afirma.
Recorde-se que Marc Márquez tem no palmarés sete Campeonatos do Mundo de pilotos, seis deles conquistados pela Honda.
Breaking News 📣— Ducati Corse (@ducaticorse) June 23, 2026
➡️🔴 HE'S RED! @marcmarquez93 confirmed with the #DucatiLenovoTeam for the 2027/2028 seasons
➡️ https://t.co/eW2ZNgENUV#ForzaDucati pic.twitter.com/1E4ZnoFyEr