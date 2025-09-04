Agora sim, é oficial. Miguel Oliveira está de saída da Pramac Racing e não vai integrar a equipa no Campeonato do Mundo de 2026. 

A notícia foi confirmada pela própria equipa, através das redes sociais, sendo que os pilotos escolhidos para a representarem já a partir do próximo ano são Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. Em comunicado, a Pramac anunciou a renovação de contrato com Jack Miller e a consequente saída do português.

«Desde o início, o Miguel demonstrou grande profissionalismo e um forte espírito de equipa, trabalhando intensamente no desenvolvimento da Yamaha YZR-M1, apesar das dificuldades causadas pela lesão sofrida na Argentina, que o forçou a falhar quatro Grandes Prémios e afetou o seu desempenho», pode ler-se.

Aos 30 anos, Miguel Oliveira ainda não tem destino traçado para a próxima temporada, sendo que compete no mundial de velocidades desde 2011 e na categoria rainha desde 2019.

De resto, falta apenas ser fechada uma das 22 vagas para o campeonato de 2026, na Honda LCR, ao lado de Johann Zarco.

