OFICIAL: Miguel Oliveira de saída da Pramac em 2026
Jack Miller e Toprak Razgatlioglu serão os pilotos da equipa no Mundial da próxima temporada
Jack Miller e Toprak Razgatlioglu serão os pilotos da equipa no Mundial da próxima temporada
Agora sim, é oficial. Miguel Oliveira está de saída da Pramac Racing e não vai integrar a equipa no Campeonato do Mundo de 2026.
A notícia foi confirmada pela própria equipa, através das redes sociais, sendo que os pilotos escolhidos para a representarem já a partir do próximo ano são Jack Miller e Toprak Razgatlioglu. Em comunicado, a Pramac anunciou a renovação de contrato com Jack Miller e a consequente saída do português.
«Desde o início, o Miguel demonstrou grande profissionalismo e um forte espírito de equipa, trabalhando intensamente no desenvolvimento da Yamaha YZR-M1, apesar das dificuldades causadas pela lesão sofrida na Argentina, que o forçou a falhar quatro Grandes Prémios e afetou o seu desempenho», pode ler-se.
Aos 30 anos, Miguel Oliveira ainda não tem destino traçado para a próxima temporada, sendo que compete no mundial de velocidades desde 2011 e na categoria rainha desde 2019.
🚨 @jackmilleraus stays with @pramacracing and will race alongside @toprak_tr54 in 2026 ✅#MotoGP pic.twitter.com/8ti6YcBrd7— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2025
De resto, falta apenas ser fechada uma das 22 vagas para o campeonato de 2026, na Honda LCR, ao lado de Johann Zarco.
#MotoGP's 2026 grid is almost complete - only one seat remains to be confirmed! 👀#MotoGP2026 pic.twitter.com/DukaoEzz9Y— MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 4, 2025