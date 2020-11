Miguel Oliveira concluiu a temporada de 2020 de MotoGP no nono lugar do Mundial de pilotos.

A vitória deste domingo em Portimão permitiu-lhe somar mais 25 pontos e chegar aos 125 pontos, tendo subido um lugar no Mundial, por troca com o japonês Takaaki Nakagami.

Apesar do nono lugar, Miguel Oliveira ficou a apenas 14 pontos do terceiro classificado do Mundial, o espanhol Álex Rins.

Refira-se o piloto da Tech3, segunda equipa da KTM, terminou 2020 com duas vitórias em corridas, mais, por exemplo, do que Joan Mir, que se sagrou campeão com 171 pontos, seguido de Franco Morbidelli com 158 pontos.