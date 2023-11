A equipa de Miguel Oliveira foi proibida de competir na temporada de MotoGP em 2024.

Em comunicado, o Comité de Seleção do MotoGP, composto por membros da FIM, IRTA e Dorna, justificou que a decisão prende-se com «infrações repetidas e violações do Acordo de Participação que afetam a imagem pública do MotoGP».

A vaga da CryptoDATA RNF, equipa equipada pela Aprilia, poderá ser ocupada por outra equipa independente, mediante avaliação de candidaturas, sabendo-se que a equipa escolhida terá de usar motos da Aprilia.

Miguel Oliveira, recorde-se, tem contrato com a Aprilia até 2024.