Pol Espargaró sofreu, esta sexta-feira, uma queda aparatosa no segundo treino livre do Grande Prémio de Portugal e foi transportado para o hospital de Faro. A queda do espanhol aconteceu poucos minutos depois de Miguel Oliveira também ter sofrido uma queda.



O português (RNF Aprilia) dirigiu-se, de pronto, para as boxes e não escondeu a preocupação com o estado de saúde do companheiro de profissão.



O vídeo foi divulgado pela própria equipa do piloto português nas redes sociais. Veja: