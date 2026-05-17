O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, foi muito acidentado, com a bandeira vermelha a ser exibida por duas vezes durante a corrida.

O acidente mais grave aconteceu na 12.ª volta, envolvendo os espanhóis Álex Márquez [Ducati] e Pedro Acosta [KTM].

Acosta liderava a corrida quando, na curva 10 do circuito de Montmeló, a KTM do piloto espanhol pareceu perder velocidade. Álex Márquez, que seguia colado à traseira, acabou por embater com violência na moto do adversário.

A Ducati do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e acabou por voar, às cambalhotas.

A roda dianteira ainda embateu na Ducati do italiano Fabio DiGiannantonio, que ia a passar naquele setor do circuito catalão.

De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos saíram conscientes do acidente, mas Álex Márquez foi retirado do local de ambulância em direção ao centro médico do circuito.

Quando a corrida foi retomada, foi a vez de Pecco Bagnaia [Ducati], Johann Zarco [Honda] e Luca Marini [Honda] irem ao solo, motivando nova interrupção na corrida.

Pouco depois foi Jorge Martín [Aprilia] cair, numa corrida em que Enea Bastianini (KTM) abandonou devido a uma queda.