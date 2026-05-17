VÍDEO: Álex Márquez retirado de ambulância após acidente aparatoso em Barcelona
Piloto embateu com violência na moto de Pedro Acosta, na 12.ª volta do Grande Prémio catalão do MotoGP
Piloto embateu com violência na moto de Pedro Acosta, na 12.ª volta do Grande Prémio catalão do MotoGP
O Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, sexta ronda da temporada, foi muito acidentado, com a bandeira vermelha a ser exibida por duas vezes durante a corrida.
O acidente mais grave aconteceu na 12.ª volta, envolvendo os espanhóis Álex Márquez [Ducati] e Pedro Acosta [KTM].
Acosta liderava a corrida quando, na curva 10 do circuito de Montmeló, a KTM do piloto espanhol pareceu perder velocidade. Álex Márquez, que seguia colado à traseira, acabou por embater com violência na moto do adversário.
A Ducati do irmão mais novo de Marc Márquez saiu de pista e acabou por voar, às cambalhotas.
A roda dianteira ainda embateu na Ducati do italiano Fabio DiGiannantonio, que ia a passar naquele setor do circuito catalão.
Fabio Di Giannantonio com bastante sorte no meio do azar 🤯#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/QLdjtf1QXy— sport tv (@sporttvportugal) May 17, 2026
De acordo com a direção de corrida, todos os pilotos saíram conscientes do acidente, mas Álex Márquez foi retirado do local de ambulância em direção ao centro médico do circuito.
Quando a corrida foi retomada, foi a vez de Pecco Bagnaia [Ducati], Johann Zarco [Honda] e Luca Marini [Honda] irem ao solo, motivando nova interrupção na corrida.
Depois do recomeço, nova bandeira vermelha 🚨#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #CatalanGP pic.twitter.com/dchHbvE4Af— sport tv (@sporttvportugal) May 17, 2026
Pouco depois foi Jorge Martín [Aprilia] cair, numa corrida em que Enea Bastianini (KTM) abandonou devido a uma queda.