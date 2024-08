Francesco Bagnaia (Ducati) venceu este sábado a corrida sprint no Grande Prémio da Áustria, em MotoGP.

Nas 15 voltas ao circuito de Spielberg, o piloto italiano não deu qualquer hipótese à concorrência e terminou com quatro segundos de vantagem sobre Jorge Martín (Pramac), assumindo assim a liderança do Mundial de pilotos, com os mesmos 250 pontos do espanhol.

A fechar o «top-3», Aleix Espargaró ficou a quase oito segundos do vencedor, sendo que Miguel Oliveira acabou a prova no 13.º lugar.

Para a corrida deste domingo, Jorge Martín vai sair da «pole», seguido por Bagnaia e Marc Márquez, na primeira linha da grelha. Miguel Oliveira parte da 13.ª posição, precisamente onde terminou a «sprint».