Francesco Bagnaia venceu, este sábado, a corrida sprint do Grande Prémio do Japão, que não contou com Miguel Oliveira, a contas com uma lesão no braço direito.

Após partir da segunda posição da grelha, o piloto italiano saltou para a frente e acabou por fechar as 12 voltas ao circuto de Motegi à frente do companheiro de equipa, Enea Bastianini (Ducati) e do espanhol Marc Márquez (Ducati). Esta foi, de resto, a sexta vitória do italiano neste tipo de provas esta temporada, a terceira consecutiva.

Além disso, o bicampeão do mundo recuperou seis pontos para o líder do mundial de pilotos, Jorge Martín, que soma agora 372 pontos, mais 15 do que Bagnaia.

Os pilotos preparam agora a corrida deste domingo, a 16.ª do campeonato e que pode ditar mais mudanças na classificação.

Veja o momento em que Bagnaia vence a corrida sprint: