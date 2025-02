Jorge Martín, campeão mundial de MotoGP sofreu duas quedas aparatosas durante o primeiro dia de testes na Associação Internacional de Equipas (IRTA), na Malásia.

O piloto espanhol de 27 anos, sofreu a primeira queda na curva 1, que não o impediu de continuar. No entanto, depois voltou a cair na curva 2, onde ficou com mazelas no pé esquerdo e na mão direita.

Depois do incidente, Jorge Martín foi alvo de uma revisão médica na clínica do circuito, sendo posteriormente transferido para o hospital Aurelius de Nilai para uma avaliação médica mais completa.

Veja aqui a queda aparatosa de Jorge Martín: