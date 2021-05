Não está fácil o fim de semana para Marc Marquez. O campeoníssimo piloto espanhol voltou a cair m Jerez de La Frontera, um dia depois de ter sofrido um acidente arrepiante.

Neste domingo, durante o Warm Up, Marquez sofreu uma queda na curva 4 do circuito, quando seguia a 156 km/h. Ainda assim, bem menor do que o acidente de sábado.