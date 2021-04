O início da corrida prometeu mais, mas Miguel Oliveira terminou o Grande Prémio de Doha apenas na 15.º posição, dois lugares abaixo do que tinha feito no GPdo Qatar, há uma semana, no mesmo circuito.

O piloto português da KTM saiu da 12.ª posição, mas um arranque incrível colocou-o na quarta posição logo no final da reta de meta. Ainda na primeira volta, Oliveira perdeu uma posição, mas continuou a rodar no quinto lugar durante algum tempo.

O arranque incrível de Miguel Oliveira:

A expectativa, devido à escolha de pneus – uma mistura de médio com macio –, era de que Miguel Oliveira ganhasse tempo à concorrência com o passar das voltas, mas acabou por ir caindo, até ao 15.º lugar que se verificou na bandeira de xadrez.

Na frente, Fabio Quartararo, da Yamaha, foi o grande vencedor, batendo a concorrência de Johann Zarco e Jorge Martin, dupla da Ducati que fecha o pódio da segunda corrida do campeonato do mundo de MotoGP da temporada.

[Em atualização]