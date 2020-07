Depois de ter feito história no dia do seu casamento, alcançando a melhor qualificação de sempre, Miguel Oliveira caiu na primeira curva do circuito da Andaluzia e foi obrigado a desistir da prova.



Um momento de azar para o piloto português que aparenta estar bem fisicamente, apesar de não continuar a corrida.



Fabio Quartararo (Yamaha) venceu a prova e reforçou a liderança do Mundial de MotoGP. Maverick Viñales fez segundo e Valentino Rossi ficou no terceiro lugar.





Ora veja: