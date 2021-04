Miguel Oliveira melhorou em 3,5 segundos o seu melhor tempo nos primeiros treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, esta tarde, em Portimão, e subiu ao nono lugar da classificação depois de ter sido apenas 17.º na primeira sessão.

O piloto de Almada rodou esta tarde, na segunda sessão do primeiro dia da terceira prova da temporada, em 1.40,592 minutos, melhorando quase 3,5 segundos face ao tempo realizado na primeira sessão, de manhã (1.44,000 minutos).

Oliveira conseguiu o seu melhor registo na 16.ª das 18 voltas efetuadas ao traçado algarvio, garantindo assim, de forma provisória, um lugar na segunda fase da qualificação (Q2), que se disputa no sábado.

O piloto da KTM ficou a 726 milésimos de segundo do melhor registo do dia, pertença do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), o único a baixar do segundo 40, com o tempo de 1.39,866 minutos.

Miguel Oliveira conseguiu o seu melhor registo com o pneu duro à frente e o macio atrás.

Em novembro, na edição de 2020 da prova portuguesa, Miguel Oliveira rodara em 1.39,946 minutos na mesma segunda sessão de treinos livres, tempo que lhe valeu, na altura, apenas o 13.º lugar.

Esta sexta-feira, nota ainda para o sexto lugar do espanhol Marc Márquez (Honda), a 473 milésimos do mais rápido, apesar de ser o primeiro dia de regresso à competição após uma paragem de nove meses devido a lesão.

O GP de Portugal de MotoGP decorre até domingo, no Autódromo Internacional do Algarve.