VÍDEO: Miguel Oliveira sofre queda nos treinos livres do GP da Áustria
Miguel Oliveira sofreu uma queda durante a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Áustria.
O piloto português, que tinha ficado com o 21.º tempo na primeira sessão do dia, rodava com a 16.ª melhor marca e acabou por ir ao asfalto devido a óleo na estrada, deixado após uma queda de Jack Miller. Com um total de 27 voltas ao Red Bull Ring, o melhor tempo foi de Marc Márquez (1m28.117s).
Logo após a queda de Quartararo, Miguel Oliveira caiu exatamente no mesmo sítio que o piloto francês 😵— sport tv (@sporttvportugal) August 15, 2025
As quedas foram causadas pela presença de óleo na pista, proveniente da mota de Jack Miller ☹️#sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #AustrianGP pic.twitter.com/VHpuwv57Um
