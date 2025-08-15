Miguel Oliveira sofreu uma queda durante a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio da Áustria.

O piloto português, que tinha ficado com o 21.º tempo na primeira sessão do dia, rodava com a 16.ª melhor marca e acabou por ir ao asfalto devido a óleo na estrada, deixado após uma queda de Jack Miller. Com um total de 27 voltas ao Red Bull Ring, o melhor tempo foi de Marc Márquez (1m28.117s).