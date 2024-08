Miguel Oliveira, da Aprilia, foi este sábado quinto classificado na corrida sprint do Grande Prémio de Aragão, a 12.ª ronda da temporada, numa prova conquistada – de forma inédita – pelo espanhol Marc Márquez (Ducati).

O piloto português, que arrancou da oitava posição, cortou a meta a 11,749 segundos do vencedor, com o espanhol Jorge Martín (Ducati) em segundo e Pedro Acosta (GasGas) em terceiro.

A segunda posição de Jorge Martín permitiu ao piloto madrileno ascender ao comando do Mundial, com 279 pontos, por troca com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), que não foi além do nono lugar (276 pontos).

Márquez dominou as 11 voltas de fio a pavio, arrancando melhor, a partir da «pole position». Desde a lesão sofrida em 2020 que Márquez não exercia um domínio tão avassalador num Grande Prémio.

«Sabe muito bem vencer diante deste público. No início estava muito tenso, mas depois comecei a soltar-me. É um resultado muito importante, a primeira vitória em corridas sprint», referiu.

Miguel Oliveira também arrancou bem, posicionando-se em quinto. Ainda se viu ultrapassado por Bagnaia na primeira volta, mas viria a recuperar a partir da quinta, não mais perdendo a posição.

O piloto português mantém o 13.º lugar no Mundial, agora com 60 pontos.

Na tarde deste domingo disputa-se a corrida principal do GP de Aragão.